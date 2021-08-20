Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, неразрешимой проблемой для Киева. Такое мнение он озвучил в интервью НВ 20 августа

Украинский журналист захотел депортировать крымчан через Керченский мост © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

По мнению министра, РФ превратила полуостров в военную базу и вслед за Азовским морем Украина может потерять и Черное.

Для того, чтобы изменить ситуацию, добавил Кулеба, Киеву нужно наращивать совместные усилия с Молдавией и Грузией, а также НАТО в виде неких постоянных механизмов, дополняющих совместные военные маневры.

Ранее похожую аналогию провел президент Украины Владимир Зеленский, он сравнил Крым с авианосцем.

Украина продолжает настаивать на том, что Крым является частью ее территории. Однако еще в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Недавние опросы показывают, что сегодня крымчане не жалеют о своем выборе.