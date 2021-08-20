«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией», — сказал Кулеба.
По мнению министра, РФ превратила полуостров в военную базу и вслед за Азовским морем Украина может потерять и Черное.
Для того, чтобы изменить ситуацию, добавил Кулеба, Киеву нужно наращивать совместные усилия с Молдавией и Грузией, а также НАТО в виде неких постоянных механизмов, дополняющих совместные военные маневры.
Ранее похожую аналогию провел президент Украины Владимир Зеленский, он сравнил Крым с авианосцем.
Украина продолжает настаивать на том, что Крым является частью ее территории. Однако еще в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Недавние опросы показывают, что сегодня крымчане не жалеют о своем выборе.