Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата планируют пересечься в Киеве с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы задать ему свои вопросы о религиозной ситуации в стране. Об этих планах 20 августа РИА Новости рассказал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря)

Убитого молнией депутата-раскольника хотят сделать Героем Украины © CC0, Pixabay Петр Порошенко, в стране продолжаются случаи притеснений канонической УПЦ.

Визит Константинопольского патриарха на Украине запланирован на 21-24 августа, он примет участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны, в том числе во встречах с первыми лицами государства.

«Паства, о которой говорит патриарх Варфоломей, требует встречи с ним, чтобы посмотреть глаза в глаза и сказать в лицо свое отношение к его действиям. Но поскольку возможностей у паствы встретиться с Варфоломеем на официальных мероприятиях нет — везде будет охрана — во время его визита к спикеру украинского парламента 21 августа, возле парламента верующие хотят собраться, чтобы на выходе спросить у Варфоломея, поговорить с ним, чтобы он вышел и пообщался», — сказал митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Он подчеркнул, что это личная инициатива рядовых прихожан, которые видят взаимосвязь поддержки Варфоломеем ПЦУ с захватами храмов, притеснениями, нападениями на верующих канонической украинской церкви.