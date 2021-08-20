Украинцы не смогут найти достойную работу на родине. Об этом 19 августа заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, соортветствующее видео опубликовали в YouTube

Новая работа довела Данилко до проблем со здоровьем © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿

Ильичев подчеркнул, что на Украине нет качественной медицины и образования, а в других отраслях страна пользуется достижениями прошлых поколений.

Он также напомнил о том, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится: 167 тысяч госслужащих стоят украинцам 40 миллиардов гривен в год.

«Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов», — подчеркнул Ильичев.

На днях бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что стране мало чем можно гордиться, потому что она встречает тридцатый год своей независимости самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире.