Президент Владимир Зеленский не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. Об этом он сообщил 19 августа в интервью журналистам, отрывки из которого опубликованы на сайте главы государства

Климкин назвал опасной встречу Зеленского и Меркель © МИД Украины

«Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

Президент РФ в пятницу в Москве встретится с Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года. 22 августа канцлер ФРГ совершит визит на Украину.