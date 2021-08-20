Зеленский заверил, что полностью спокоен по поводу того, что канцлер Германии перед визитом на Украину сначала посетит Россию.
«Я не жду, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС», — подчеркнул глава государства.
По его словам, Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.
Президент РФ в пятницу в Москве встретится с Меркель, это будет их первая личная встреча за последние три года. 22 августа канцлер ФРГ совершит визит на Украину.