Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень 19 августа на Facebook-странице «Уполномоченный по защите государственного языка» возмутился тем, что в некоторых учебных заведениях Украины во внеурочное время педагоги разговаривают по-русски

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, в его секретариат поступают жалобы и обращения о нарушениях языкового закона в учреждениях образования: из 2126 полученных за последние полгода доносов 80 (или 3,8%) касались сферы образования и науки. В частности, Кременю нажаловались граждане из Одессы, Черкасс, Киева, Харькова, Херсона.

«Мы продолжаем фиксировать довольно резонансные факты нарушения языкового законодательства преподавателями и профессорами разных национальных университетов, в своих публичных выступлениях игнорирующих государственный язык. Кроме того, имеют место факты, когда во время учебно-воспитательного процесса учителя, педагогические работники общаются с учениками на государственном языке, а в перерывах, вне школы, во время заседаний педагогических советов, проведения родительских собраний пользуются не государственным языком», — отметил Кремень.

Для более широкой популяризации украинского языка в учебных заведениях он потребовал создать музеи украинского языка. И сообщил, что вместе с Академией педагогических наук уже разработал концепцию такого музея.

«Было бы хорошо, чтобы такие выставочные экспозиции смогли заработать как в учреждениях высшего образования, так и на школьном уровне. Тогда каждый ребенок еще со школьной скамьи имел бы возможность узнать, как зарождался украинский язык и какой путь запретов и притеснений ему пришлось преодолеть, чтобы наконец утвердиться в статусе государственного», — похвалил свою идею Кремень.

На днях Кремень предлагал во всех министерствах и регионах внедрить должности ответственных за украинизацию.