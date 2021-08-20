Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководимое им государство активно ведет борьбу с коррупцией, а антикоррупционная система страны «не имеет аналогов в Европе». Его слова прозвучали в интервью иностранным журналистам, отрывки из которого были опубликованы 19 августа на официальном сайте президента

Зеленский заявил, что Украина имеет статус «почти члена ЕС» и «почти члена НАТО», однако руководство западных стран продолжает настаивать перед Киевом на усилении борьбы с коррупцией. Зеленский ответил о планах баллотироваться на второй срок © Владимир Зеленский/Инстаграм

«Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире», — сказал Зеленский.

После 2014 года на Украине было создано несколько специализированных органов для борьбы с коррупцией, в том числе Национальное антикоррупционнлое бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и др. Тем не менее, за все эти годы на скамью подсудимых не сел ни один высокопоставленный коррупционер, на одного лишь экс-президента Петра Порошенко заведено несколько уголовных дел, которые фактически развалились на ранней стадии. При этом расходы бюджета на содержание антикоррупционных органов уже давно превысили все суммы, полученные государством от конфискаций у обвиняемых в коррупции.