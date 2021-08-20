Министр Кабмина Олег Немчинов 19 августа в эфире «Украина 24» рассказал, что украинские власти готовятся к возможному введению новых карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса

Коронавирус на Украине стал уносить больше жизней, чем рак © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Помимо этого, в Украине действует постановление Кабмина, согласно которому в стране есть четыре карантинных зоны и карантин в нашей стране еще не отменяли», — сказал он.

Немчинов напомнил, что сейчас вся Украина находится в зеленой зоне, но в случае вспышек возможно введение желтого, оранжевого или красного уровня опасности.

В то же время, по словам министра, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания от высших властей о том, что должна продолжаться работа по обеспечению медучреждений кислородом. Также они должны привести в порядок ковидные отделения в больницах.

За минувшие сутки в стране заболели 1,6 тысячи человек, умерли около трех десятков пациентов. Всего с начала пандемии скончались 53,3 тысячи украинцев.