По его словам, власти проводят аналитику по тому, как штамм COVID-19 ведет себя в других странах мира.
«Помимо этого, в Украине действует постановление Кабмина, согласно которому в стране есть четыре карантинных зоны и карантин в нашей стране еще не отменяли», — сказал он.
Немчинов напомнил, что сейчас вся Украина находится в зеленой зоне, но в случае вспышек возможно введение желтого, оранжевого или красного уровня опасности.
В то же время, по словам министра, местные госадминистрации и органы местного самоуправления получили указания от высших властей о том, что должна продолжаться работа по обеспечению медучреждений кислородом. Также они должны привести в порядок ковидные отделения в больницах.
За минувшие сутки в стране заболели 1,6 тысячи человек, умерли около трех десятков пациентов. Всего с начала пандемии скончались 53,3 тысячи украинцев.