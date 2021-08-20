Российский музыкант Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» осенью проедут с туром по четырем городам Украины. Расписание украинских концертов появилось 19 августа на официальной странице артиста в Facebook

«Укрзализницы» на него нет: Гребенщиков спел на рельсах в Ровенской области © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гребенщиков регулярно приезжает с концертами в страну. В последний раз он посещал Украину в сентябре 2020 года.

В 2018 году во время уличного концерта на Пейзажной аллее на музыканта пытался напасть неизвестный молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя в «рашизме».

В сентябре-октябре 2020 года, когда Гребенщиков проехал по городам Украины со своим турне, ему «перепало» от украинской певицы Анастасии Приходько. Исполнительницу возмутило, что, пока свои артисты сидят без работы и не могут выступать из-за пандемии, руководство государства дает такое право Гребенщикову.