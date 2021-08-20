Там сказано, что 14 сентября он выступит в драматическом театре Ровно, на следующий день — в Летнем театре Днепра, 16 сентября — в обновленном киноконцертном зале «Украина» в Харькове, 17 сентября — на открытии клуба Pepper's Club в Киеве (на территории бывшего завода «Арсенал»). 18 сентября концерт снова пройдет в столице, в Национальном академическом театре им. И.Франко.
Гребенщиков регулярно приезжает с концертами в страну. В последний раз он посещал Украину в сентябре 2020 года.
В 2018 году во время уличного концерта на Пейзажной аллее на музыканта пытался напасть неизвестный молодой человек, который обложил Гребенщикова оскорбительными словами, обвиняя в «рашизме».
В сентябре-октябре 2020 года, когда Гребенщиков проехал по городам Украины со своим турне, ему «перепало» от украинской певицы Анастасии Приходько. Исполнительницу возмутило, что, пока свои артисты сидят без работы и не могут выступать из-за пандемии, руководство государства дает такое право Гребенщикову.