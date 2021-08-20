Специалисты считают, что сентябрь станет месяцем испытаний для нескольких зодиакальных знаков. Об этом на днях сообщил «Пятый канал»

Астрологи назвали представителей зодиака, которые не умеют любить © CC0, Pixabay Овнов. Эксперты советуют представителям этого знака бороться с возникающими трудностями с помощью врожденных харизмы и обаяния. Дополнительные шансы преодолеть трудный период с пользой имеют Овны, работающие в сфере финансов — у них именно в этот период появится возможность отыграться за другие невзгоды и добиться успехов в профессии.

Также сентябрь будет неудачным для Львов, считают астрологи. По их мнению, проблемы у таких людей будут связаны с домашними делами: если в этот период кто-то затевает, к примеру, ремонт, могут возникнуть непредвиденные сложности. Специалисты советуют Львам извлечь из неприятного периода максимум пользы, сделав выводы из своих ошибок и научившись играть в команде.

Девам сентябрь сулит хандру и даже депрессию, уверены специалисты. Они полагают, что к концу сезона многие Девы не успеют разобраться со всеми делами, которые планировали на лето, что только усугубит их и без того плохое настроение. Пережить тягостное время будет проще, если с головой окунуться в работу, считают эксперты.

Для Весов сентябрьские неприятности будут связаны с семейными и дружескими отношениями. Если судить по звездам, за лето рожденные под этим знаком растеряли много энергии, потому в сентябре ее на всех окружающих не хватит и придется выбирать между близкими родственниками и друзьями. Астрологи советуют Весам не принимать поспешных решений и правильно расставлять приоритеты, чтобы не наломать дров.