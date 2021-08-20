Все эти сертификаты прибыли из Китая. Всего в порту Анкориджа было найдено от 135 до 150 посылок, отправленных от одного и того же лица в КНР. В каждой посылке находилось несколько поддельных карточек (20-25 штук).
У документов низкое качество печати, однако по дизайну они копируют справки Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые выдаются медработниками при введении пациентам вакцины от COVID-19.
«Удаление этих поддельных сертификатов с улиц и из рук тех, кто впоследствии бы продал их, важно для безопасности американской общественности», — заявил директор порта Лэнс Робинсон.
Ранее в США задержали фармацевта, продавшего более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса по 10 долларов за штуку. Теперь он может лишиться свободы на срок до 120 лет.