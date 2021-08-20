Служба таможенного и пограничного контроля США изъяла в порту Анкориджа (штат Аляска) более трех тысяч поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом 19 августа сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти

Милонов придумал «модный» стимул для вакцинации россиян © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У документов низкое качество печати, однако по дизайну они копируют справки Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые выдаются медработниками при введении пациентам вакцины от COVID-19​​​.

«Удаление этих поддельных сертификатов с улиц и из рук тех, кто впоследствии бы продал их, важно для безопасности американской общественности», — заявил директор порта Лэнс Робинсон.

Ранее в США задержали фармацевта, продавшего более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса по 10 долларов за штуку. Теперь он может лишиться свободы на срок до 120 лет.