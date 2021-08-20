Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением украинской власти. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости

Зеленский заявил, что с Украиной в Крым «вернется жизнь» © AP, Efrem Lukatsky

По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии.

«Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте — в СИЗО и тюрьме», — сказал вице-спикер.

Накануне Зеленский в интервью украинским журналистам заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.