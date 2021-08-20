Бывший глава министерства иностранных дел (МИ)Д Украины Павел Климкин на днях на своей странице в Facebook назвал единственный способ «остановить» Россию

Климкин сравнил Украину и Афганистан и сказал, что США могут так же «сдать» Киев © МИД Украины

Политик считает, что Вашингтон смог частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (террористическое движение, запрещено в РФ), однако не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан». Климкин отметил, что аналогично Киев якобы уже «выиграл в борьбе с Россией». Однако сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, добавил он.

«Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал Климкин.

Бывший министр также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

На прошлой неделе талибы (движение «Талибан», запрещено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».