По его словам, этого удастся добиться только при помощи США.
Политик считает, что Вашингтон смог частично решить задачу борьбы против «Аль-Каиды» (террористическое движение, запрещено в РФ), однако не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан». Климкин отметил, что аналогично Киев якобы уже «выиграл в борьбе с Россией». Однако сделать страну частью Запада Киеву пока не удалось, добавил он.
«Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал Климкин.
Бывший министр также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
На прошлой неделе талибы (движение «Талибан», запрещено в России) вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».