Речь шла о трехдневной стоянке, которая должна была начаться 18 августа. В порту корабли должны были дозаправиться и пополнить запасы продовольствия, а члены экипажа могли бы посетить город.
Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. По словам источников издания, Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.
В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита глав государств и правительств НАТО весной 2022 года.
По данным источников газеты El Confidencial, суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Великобритания выражала свое недовольство, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.
Накануне издание Украина.ру писало, что на празднование Дня независимости и для участия в «Крымской платформе» в Киев едет представительная делегация от Испании во главе с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Про этого чиновника точно известно только одно — он чуть больше месяца в этой должности (с 12 июля) и потому вряд ли понимает до конца, в чем будет участвовать и при чем здесь вообще Испания.