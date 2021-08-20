Министерство иностранных дел (МИД) Испании запретило двум кораблям Военно-морского флота (ВМФ) России - большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» - зайти в порт в Сеуте. Об этом 19 августа сообщила газета El Pais

И отставной козы барабанщики. Кто и почему едет в Киев на «Крымскую платформу» © CC0, Pixabay

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. По словам источников издания, Россия не передала информацию о дальнейшем маршруте, которую запросила Испания.

В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита глав государств и правительств НАТО весной 2022 года.

По данным источников газеты El Confidencial, суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Великобритания выражала свое недовольство, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.

Накануне издание Украина.ру писало, что на празднование Дня независимости и для участия в «Крымской платформе» в Киев едет представительная делегация от Испании во главе с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно. Про этого чиновника точно известно только одно — он чуть больше месяца в этой должности (с 12 июля) и потому вряд ли понимает до конца, в чем будет участвовать и при чем здесь вообще Испания.