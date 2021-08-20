Сегодня Таджикистан наиболее уязвим перед лицом вторжения боевиков из Афганистана. Учитывая, что местность представляет собой 1357 км границы по труднодоступным горным районам. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.

К тому же непонятна линия демаркации из-за того, что межграничный Пяндж постоянно меняет русло, подчеркнул эксперт.

Если бы не российская 201 военная база, граница вообще бы не охранялась, уверен публицист.

«Знаменитый философ и поэт Руми скорбно отмечал: «Поймешь ли ты, что сыт всегда, что иногда творит с людьми нужда?» И если нужда — физическая или метафизическая — подтолкнет талибов к внешнему конфликту, то он будет именно здесь. Здесь проходят наркотропы, транзиты оружия, экстремистской литературы и прочие. Множество спорных проблем. Того же Джалал ад-Дина Руми считают своим и таджики, и афганцы», — указал Выдрин.

В этой ситуации Таджикистану следовало бы почаще смотреть старый советский фильм «Застава в горах» (повествующий о борьбе с басмачами и западной разведкой-ред.), а еще срочно подать заявку на вступление в Союзное государство, добавил публицист.

Таджикистан в этом отношении будет более предсказуем, чем братская Белоруссия, иначе эта страна просто может исчезнуть с карты, заключил собеседник издания.

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