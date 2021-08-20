Ранее запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Эксперт пояснил, что за пункты обороны, убежища и колючую проволоку под током эту границу называют даже «Узбекским барьером».
«Мы еще помним вывод советских войск по мосту Дружбы (сейчас «мост Хайратон») через реку Аму-Дарью, поэтому стереотипно думаем об угрозе с этого направления. Но узбеки многому научились после прорывов границы и сильно окрепли. Да и мобилизационный потенциал их в случае военного столкновения эквивалентен афганскому», — указал Выдрин.
Вряд ли талибы пойдут на прорыв в Туркменистане, а вот Таджикистан в этом смысле гораздо более уязвим, поскольку это 1357 км границы по труднодоступным горным районам и непонятна линия демаркации из-за того, что межграничный Пяндж постоянно меняет русло, заключил собеседник издания.
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