Маловероятно, что талибы пойдут на прорыв в Среднюю Азию со стороны Узбекистана. Там слишком короткая (чуть больше ста тридцати километров) и сильно укрепленная граница. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что за пункты обороны, убежища и колючую проволоку под током эту границу называют даже «Узбекским барьером».

«Мы еще помним вывод советских войск по мосту Дружбы (сейчас «мост Хайратон») через реку Аму-Дарью, поэтому стереотипно думаем об угрозе с этого направления. Но узбеки многому научились после прорывов границы и сильно окрепли. Да и мобилизационный потенциал их в случае военного столкновения эквивалентен афганскому», — указал Выдрин.

Вряд ли талибы пойдут на прорыв в Туркменистане, а вот Таджикистан в этом смысле гораздо более уязвим, поскольку это 1357 км границы по труднодоступным горным районам и непонятна линия демаркации из-за того, что межграничный Пяндж постоянно меняет русло, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.