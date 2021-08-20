Львам, Тельцам и Овнам предстоит испытание на прочность. Астрологи советуют собраться с силами и не поддаваться отчаянию, «черная полоса» закончится с приходом сентября.
Львов ждут разочарования и в карьере, и в личной жизни. Если проект, над которым вы работаете, перестал приносить радость, подумайте, на что бы вы могли переключиться. Расставьте приоритеты и определите цели на ближайшее будущее. Вас могут огорчить близкие — постарайтесь простить им промахи и не таить обиду.
Тельцы могут нажить неприятности из-за чрезмерной эмоциональности. Не стоит принимать важное решение сгоряча. Взвесьте все за и против и только тогда действуйте. Вспомните о своих сильных сторонах и сосредоточьтесь сейчас на том, что у вас хорошо получается. Отдых на природе поможет восстановить душевное равновесие и набраться сил для воплощения новых планов.
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Овны почувствуют, что разрываются между личной жизнью и работой. Постарайтесь не поддаваться влиянию тревожных предчувствий, не верьте сплетням. Найдите время для общения с близкими и занятия любимым хобби. Сейчас не лучший момент для путешествий, неприятные люди или события могут испортить вам дорогу и отдых.