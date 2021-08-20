С возрастом хитрость превращается в наивность. Поэтому если у США и был план в связи с выводом войск из Афганистана, то по мере реализации он крайне упростился и извратился. Но скорее всего, его просто не было. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В качестве примера эксперт привел один из эпизодов, который случился в ходе сражений между американским Севером и Югом.

«В штабной шатер к командующему вбегает адъютант и кричит: «Сэр, враги уничтожили два наших батальона!» Тот, не отрываясь от карты, отвечает: «Не паникуйте, молодой человек, всё идет по плану». Через полчаса адъютант снова врывается: «Еще два батальона полегли!» «Всё по плану, по плану…» — бормочет начальник. Наконец, смертельно раненый офицер выдыхает: «Погибли все!» Тогда генерал выхватывает саблю и выбегает из шатра с криком: «Ну, вот теперь я им не позавидую!»», — сказал Выдрин.

Что же касается стабильности Китая, Ирана и России, то эти страны уже перешли в ту геополитическую лигу, где Афганистан может стать проблемой, но никак не приговором, заключил собеседник издания.

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