Если будет зачищено руководящее звено и прекращено регулярное финансирование украинских националистических группировок, они, естественно, в таком виде, как существуют сейчас, «работать» на улице не смогут. Об этом рассказал киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Молодые люди элементарно должны что-то кушать каждый день, и если их перевести в режим «бесплатные националисты», тогда им придется банально искать другие источники пропитания, пояснил эксперт.

«Другое дело, что никто их зачищать не собирается. Это уже как запрещенные в РФ террористические группировки «Талибан» или ИГИЛ. Их можно визуально растворить, доведя до уровня любителей-маргиналов. Но в стране, где вся гуманитарная сфера заточена на взращивание националистических настроений, это опасно для любой власти. Их просто перехватят политические оппоненты и при первом серьезном кризисе снова могут появиться ударные отряды очередного протомайдана», — указал Лесев.

Поэтому Офису президента гораздо выгоднее и безопаснее держать их на длинном поводке, где-то подсаживать на уголовные дела, где-то через них решать грязные задачи, но, самое главное, держать их на виду, понимая и их численность, и их мотивы, и их хотелки, заключил собеседник издания.

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