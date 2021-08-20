В Белоруссии за последний год появилось несколько заметных пророссийских инициатив, но о свободном их формировании говорить все же не следует. Об этом рассказал лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

«Первые ориентируются на Россию, вторые — на Лукашенко. Этакие «батькины русофилы». С другой — даже эти абсолютно лояльные власти структуры власти отказываются регистрировать, а в действительно пророссийской Республиканской партии труда и справедливости, которая единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма, а на выборах 2020 года заняла нейтральную позицию, был организован форменный переворот, поддержанный Минюстом», — сетует Агафонов.

Собеседник издания добавил, что не слышал о возбужденных уголовных делах и каких-либо других фактах преследования ополченцев в Белоруссии, однако под статьей они тут все равно ходят и возвращаться не торопятся.

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