Эксперт пояснил, что основная их часть позиционирует себя не столько как пророссийские, сколько как «просоюзные», но в белорусских реалиях между этими понятиями существует существенная разница.
«Первые ориентируются на Россию, вторые — на Лукашенко. Этакие «батькины русофилы». С другой — даже эти абсолютно лояльные власти структуры власти отказываются регистрировать, а в действительно пророссийской Республиканской партии труда и справедливости, которая единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма, а на выборах 2020 года заняла нейтральную позицию, был организован форменный переворот, поддержанный Минюстом», — сетует Агафонов.
Собеседник издания добавил, что не слышал о возбужденных уголовных делах и каких-либо других фактах преследования ополченцев в Белоруссии, однако под статьей они тут все равно ходят и возвращаться не торопятся.
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