Нравы, которые и раньше у белорусской власти не были вегетарианскими, за последний год стали совсем уж суровыми, статью за наемничество никто не отменял, а у многих из них и по другим статьям УК прегрешения имеются, перечислил эксперт.
«Другое дело, если ситуация в стране будет серьезно дестабилизирована, как в августе прошлого года. В этом случае они могут стать мощной деструктивной силой. На Украине с ними целенаправленно работают в этом направлении. Причем сразу несколько сил», — указал Агафонов.
И государственные спецслужбы, и радикальные политики вроде Гузя и Гончаренко, и откровенные боевики, как «Малюта» Коротких, засветившийся в истории с убийством Шишова и «Белорусским домом в Украине» в «час Икс» могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов, такие желания они особо и не скрывают, заключил собеседник издания.
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