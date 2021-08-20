Сейчас воевавшие в Донбассе белорусские праворадикалы опасаются возвращаться в республику поскольку знают, что на каждого есть персональная папка в КГБ. Об этом рассказал лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

«Другое дело, если ситуация в стране будет серьезно дестабилизирована, как в августе прошлого года. В этом случае они могут стать мощной деструктивной силой. На Украине с ними целенаправленно работают в этом направлении. Причем сразу несколько сил», — указал Агафонов.

И государственные спецслужбы, и радикальные политики вроде Гузя и Гончаренко, и откровенные боевики, как «Малюта» Коротких, засветившийся в истории с убийством Шишова и «Белорусским домом в Украине» в «час Икс» могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов, такие желания они особо и не скрывают, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.