Ранее представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием. По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.
Эксперт отметил, что оппозиция организовала кампанию в ее поддержку, провластные СМИ и телеграм-каналы устроили травлю, и в этом отношении все было ожидаемо.
«Сейчас уже тема Тимановской отошла на второй план, и главной спортивно-политической новостью стало провальное выступление на Олимпиаде белорусской сборной в целом. Так плохо мы еще не выступали никогда», — сетует Агафонов.
Налицо деградация белорусского спорта в целом, и то, что сейчас обе противоборствующие стороны активно стараются втянуть спортсменов в политику, эту деградацию только ускоряет, заключил собеседник издания.
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