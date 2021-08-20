Ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской была абсолютно заурядной, но из нее в Белоруссии сделали «сенсацию на несколько дней». Об этом рассказал лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

Эксперт отметил, что оппозиция организовала кампанию в ее поддержку, провластные СМИ и телеграм-каналы устроили травлю, и в этом отношении все было ожидаемо.

«Сейчас уже тема Тимановской отошла на второй план, и главной спортивно-политической новостью стало провальное выступление на Олимпиаде белорусской сборной в целом. Так плохо мы еще не выступали никогда», — сетует Агафонов.

Налицо деградация белорусского спорта в целом, и то, что сейчас обе противоборствующие стороны активно стараются втянуть спортсменов в политику, эту деградацию только ускоряет, заключил собеседник издания.

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