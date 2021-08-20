Сейчас уже тема легкоатлетки Кристины Тимановской отошла на второй план, и главной спортивно-политической новостью стало провальное выступление на Олимпиаде белорусской сборной в целом. Об этом рассказал лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

Артем Агафонов: кто он © vk.com, Артем Агафонов

Эксперт подчеркнул, что так плохо белорусская сборная еще никогда не выступала.

«Налицо деградация белорусского спорта в целом. И то, что сейчас обе противоборствующие стороны активно стараются втянуть спортсменов в политику, эту деградацию только ускоряет», — указал Агафонов.

Что касается ситуации с Тимановской, то это был совершенно заурядный случай, и политики в ее высказывании не было никакой, но в Белоруссии из него умудрились сделать масштабный политический скандал.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.