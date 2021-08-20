Ранее представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием. По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.
Эксперт подчеркнул, что так плохо белорусская сборная еще никогда не выступала.
«Налицо деградация белорусского спорта в целом. И то, что сейчас обе противоборствующие стороны активно стараются втянуть спортсменов в политику, эту деградацию только ускоряет», — указал Агафонов.
Что касается ситуации с Тимановской, то это был совершенно заурядный случай, и политики в ее высказывании не было никакой, но в Белоруссии из него умудрились сделать масштабный политический скандал.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.