Если начнется тотальная зачистка ультраправых группировок, они будут сопротивляться. Но говорить о том, что они могут переломить ситуацию в свою пользу, или что они могут противостоять государственной машине, было бы преувеличением. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Эксперт считает прошедшую акцию «Нацкорпуса» простой игрой в поддавки, которая еще раз подтвердила, что «Нацкорпус» не является какой-то серьезной силой, и слухи об их влиянии были преувеличены.

«Пока у них были серьезные покровители, они могли демонстрировать некую силу. Без этих покровителей они фактически не являются чем-то серьезным», — указал Бондаренко.

Политолог отметил, что пока речь идет не о зачистке, а о переподчинении этих группировок, которые ждут, когда им скажут, что их готовы взять на довольствие.

Власти всегда нужны подобного рода группировки. Другое дело, что конкуренция на этом поприще достаточно большая, заключил собеседник издания.

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