Ранее у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.
Эксперт считает прошедшую акцию «Нацкорпуса» простой игрой в поддавки, которая еще раз подтвердила, что «Нацкорпус» не является какой-то серьезной силой, и слухи об их влиянии были преувеличены.
«Пока у них были серьезные покровители, они могли демонстрировать некую силу. Без этих покровителей они фактически не являются чем-то серьезным», — указал Бондаренко.
Политолог отметил, что пока речь идет не о зачистке, а о переподчинении этих группировок, которые ждут, когда им скажут, что их готовы взять на довольствие.
Власти всегда нужны подобного рода группировки. Другое дело, что конкуренция на этом поприще достаточно большая, заключил собеседник издания.
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