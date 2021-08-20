То, что боевики из «Нацкорпуса» быстро нашли общий язык с избитым фотокором издания «Буквы», подтверждает, что речь идет если не о сотрудничестве, то некоем пакте о ненападении между Петром Порошенко и ими. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт считает, что хотя несанкционированный Вашингтоном Майдан является контрабандным, Порошенко с помощью «улицы» все же попытается раскачать ситуацию, понимая, что вход на Банковую через парадную дверь ему заказан.

«Есть украинская пословица: гуртом и батьку бити легче. Политика иногда укладывает в постель очень разных партнеров. В Украине мы уже не раз видели причудливые союзы, и неудивительно, если Порошенко найдет союзника в лице «Нацкорпуса», — подчеркнул Золотарев.

Но все же глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий по прошедшему митингу убедился, что его ресурсы ограничены, и со всей мобилизацией он может собрать максимум тысячу человек, заключил собеседник издания.

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