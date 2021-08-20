Ранее у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации «формулы Штайнмайера».
Эксперт считает, что хотя несанкционированный Вашингтоном Майдан является контрабандным, Порошенко с помощью «улицы» все же попытается раскачать ситуацию, понимая, что вход на Банковую через парадную дверь ему заказан.
«Есть украинская пословица: гуртом и батьку бити легче. Политика иногда укладывает в постель очень разных партнеров. В Украине мы уже не раз видели причудливые союзы, и неудивительно, если Порошенко найдет союзника в лице «Нацкорпуса», — подчеркнул Золотарев.
Но все же глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий по прошедшему митингу убедился, что его ресурсы ограничены, и со всей мобилизацией он может собрать максимум тысячу человек, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.