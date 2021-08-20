Ранее у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело). Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.
Точно так же, как «менты передушили братву в конце 90х», так и сегодняшние украинские силовики передушат ультраправых, если последует команда «фас», подчеркнул эксперт.
«Билецкий это прекрасно понимает и не будет выходить за рамки. Вчерашняя акция продемонстрировала не силу, а бессилие «Нацкорпуса». Она показала, что как только уходит «крыша», эти лихие ребята сразу теряются», — указал Золотарев.
То, что националисты быстро нашли общий язык с избитым фотокором издания «Буквы» — это очень показательно, это подтверждает, что речь идет если не о сотрудничестве, то некоем пакте о ненападении между Петром Порошенко и «Нацкорпусом», заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.