Украинские силовики (дело тут не в законности и не в морали) воспринимают ультраправые группировки как конкурентов в монополии на насилие, а конкурентов нигде не любят. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Точно так же, как «менты передушили братву в конце 90х», так и сегодняшние украинские силовики передушат ультраправых, если последует команда «фас», подчеркнул эксперт.

«Билецкий это прекрасно понимает и не будет выходить за рамки. Вчерашняя акция продемонстрировала не силу, а бессилие «Нацкорпуса». Она показала, что как только уходит «крыша», эти лихие ребята сразу теряются», — указал Золотарев.

То, что националисты быстро нашли общий язык с избитым фотокором издания «Буквы» — это очень показательно, это подтверждает, что речь идет если не о сотрудничестве, то некоем пакте о ненападении между Петром Порошенко и «Нацкорпусом», заключил собеседник издания.

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