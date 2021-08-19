Печерский суд Киева 16 августа возобновил рассмотрение дела в отношении организаторов Евромайдана на Украине. Об этом сообщила пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, которое представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, передает 19 августа РИА Новости

«Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление Офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», — сообщили адвокаты.

Янукович назвал причины госпереворота на Украине © РИА Новости, Андрей Мосиенко / Перейти в фотобанк

Дело о событиях Евромайдана было открыто по иску представителей Виктора Януковича в июле 2019 года, закрыли его в ноябре 2020-го. В возможной государственной измене и захвате власти обвинялись Александр Турчинов, Арсений Яценюко, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Юрий Луценко и Степан Полторак.

Также защитники Януковича заявляют о возможном сокрытии этих преступлений во время расследования и рассмотрения Оболонским районным судом Киева дела о госизмене самого экс-президента.