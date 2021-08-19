«Печерский районный суд Киева 16 августа 2021 года отменил незаконное постановление Офиса генерального прокурора о закрытии инициированного защитой четвертого президента Украины Виктора Януковича уголовного производства по фактам умышленной сдачи Крыма рядом лиц, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году», — сообщили адвокаты.
По словам адвокатов, производство было прекращено «незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий». кроме того, адвокаты указали, что дело закрыли после истечения допустимого срока досудебного расследования.
Дело о событиях Евромайдана было открыто по иску представителей Виктора Януковича в июле 2019 года, закрыли его в ноябре 2020-го. В возможной государственной измене и захвате власти обвинялись Александр Турчинов, Арсений Яценюко, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Юрий Луценко и Степан Полторак.
Также защитники Януковича заявляют о возможном сокрытии этих преступлений во время расследования и рассмотрения Оболонским районным судом Киева дела о госизмене самого экс-президента.