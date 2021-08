МИД Украины планирует эвакуировать граждан страны из военного сектора аэропорта Кабула. Об этом 19 августа в эфире канала "Украина-24" сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин

По словам представителя МИД, пробиться к аэропорту — сверхсложная задача, поскольку он окружен «200-метровым человеческим рубежом».

«Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта… Мы в контакте с теми силами, которые позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность, с целью сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта», — заявил Енин.

Отправленный в Афганистан украинский самолет застрял в Омане © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее в МИД сообщили, что с просьбой об эвакуации обратились 153 украинца.

В конце прошлой неделе движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию Афганистана, в том числе столицу. В то же время в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан. Аэропорт также буквально штурмуют афганцы, которые опасаются за свои жизни после смены власти и надеются улететь из страны.

*Деятельность организации запрещена в РФ