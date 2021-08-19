По словам представителя МИД, пробиться к аэропорту — сверхсложная задача, поскольку он окружен «200-метровым человеческим рубежом».
«Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта… Мы в контакте с теми силами, которые позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность, с целью сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта», — заявил Енин.
Он добавил, что все граждане Украины, обратившиеся в МИД с целью эвакуации из Афганистана, находятся недалеко от аэропорта, сейчас их пытаются провести в аэропорт и после согласований отправить рейс на Украину.
Ранее в МИД сообщили, что с просьбой об эвакуации обратились 153 украинца.
В конце прошлой неделе движение «Талибан»* взяло под контроль практически всю территорию Афганистана, в том числе столицу. В то же время в аэропорту Кабула продолжается эвакуация иностранных граждан. Аэропорт также буквально штурмуют афганцы, которые опасаются за свои жизни после смены власти и надеются улететь из страны.
*Деятельность организации запрещена в РФ