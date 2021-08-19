Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ». Об этом сообщила 19 августа пресс-служба регулятора

«За язык вражды в высказываниях Симоненко "Макси-ТВ" заплатит штраф более 100 000 гривен, а "НАШ" получит иск в суд об аннулировании лицензии», — говорится на сайте Нацсовета.

У Нацсовета претензии к содержанию ток-шоу «Марафон», вышедшего в эфир на канале «НАШ» в мае и показанного также на канале "Макси-ТВ". В выпуске принял участие лидер Коммунистической партии Украины, бывший депутат Верховной Рады Петр Симоненко.

Нацсовет проверит канал «Интер» из-за Штирлица и Шерлока Холмса © РИА Новости, Снимок с экрана / Перейти в фотобанк

Отмечается, что проверку Нацсовет проводил по указанию Службы безопасности Украины.

Ранее, в начале февраля, Владимир Зеленский ввел в действие указ СНБО, согласно которому украинские телеканалы «112», ZiK и NewsOne, принадлежащие соратнику депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку, прекратили эфирное вещание на Украине.