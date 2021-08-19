«За язык вражды в высказываниях Симоненко "Макси-ТВ" заплатит штраф более 100 000 гривен, а "НАШ" получит иск в суд об аннулировании лицензии», — говорится на сайте Нацсовета.
У Нацсовета претензии к содержанию ток-шоу «Марафон», вышедшего в эфир на канале «НАШ» в мае и показанного также на канале "Макси-ТВ". В выпуске принял участие лидер Коммунистической партии Украины, бывший депутат Верховной Рады Петр Симоненко.
В частности, «языком вражды» Нацсовет называет заявления о политике государственной фашизации, расколе православия на Украине и о гражданском характере войны в Донбассе.
Отмечается, что проверку Нацсовет проводил по указанию Службы безопасности Украины.
Ранее, в начале февраля, Владимир Зеленский ввел в действие указ СНБО, согласно которому украинские телеканалы «112», ZiK и NewsOne, принадлежащие соратнику депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку, прекратили эфирное вещание на Украине.