По словам президента Украины, запуск СП-2 нанесет Киеву ущерб, равный «минимум 2 миллиардам в год».
«Это, знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не согласна с позицией США и ФРГ относительно российского газопровода, и сообщил, что «Северный поток – 2» станет одной из центральных тем его переговоров с президентом США Джо Байденом.
В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину.