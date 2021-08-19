Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти знают, к чему приведет запуск газопровода «Северный поток – 2», и сравнил всю ситуацию с просмотром кино с плохим концом. Об этом он сказал в интервью СМИ, которое приводится на сайт nv.ua 19 августа

Зеленский рассказал, чего ждет от встреч с Меркель и Байденом © AP, Efrem Lukatsky

«Это, знаете, как плохое кино, Nord Stream 2, вторая часть. Ты знаешь, в принципе, чем закончится. Европейцы, в принципе, понимают и сейчас видят, какой дефицит искусственно — Россия может себе позволить — создали с ценой на газ», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не согласна с позицией США и ФРГ относительно российского газопровода, и сообщил, что «Северный поток – 2» станет одной из центральных тем его переговоров с президентом США Джо Байденом.

В июле США и ФРГ обнародовали условия сделки по «Северному потоку-2», согласно которым Вашингтон перестает препятствовать реализации проекта. В свою очередь, Берлин должен содействовать продлению контракта на транзит российского газа через Украину.