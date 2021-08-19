По словам Зеленского, о его возможном втором сроке в должности президента говорить рано, поскольку он еще не сделал многих вещей, которые хотел. Он добавил, что ему нужно «договориться с собой, с внутренним миром».
«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, — это не моя амбиция», — заявил Зеленский.
Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа, по мнению половины респондентов, личные качества Владимира Зеленского скорее не соответствуют должности президента Украины. Кроме того, треть опрошенных заявили, что украинский президент вызывает у них негативные эмоции.