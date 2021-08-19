Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на второй срок. Текст интервью 19 августа приводит издание «Новое время»

«Украина не в игре»: Зеленский повезёт Байдену план Путина © пресс-служба президента Украины

«Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, — это не моя амбиция», — заявил Зеленский.

Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа, по мнению половины респондентов, личные качества Владимира Зеленского скорее не соответствуют должности президента Украины. Кроме того, треть опрошенных заявили, что украинский президент вызывает у них негативные эмоции.