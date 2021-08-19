Самой серьезной проблемой страны жители Украины считают коррупцию. Об этом свидетельствует опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, опубликованный 19 августа на сайте Укринформа

Саакашвили рассказал о коррупции при выполнении закона об украинизации © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самой большой преградой для развития Украины украинцы назвали коррупцию — 38,5% опрошенных. Второй существенной преградой является война — более 18%. Также респонденты называли преградами: некомпетентность власти — 5,9%, олигархов — 5,7% и самих украинцев — 4,8%», — говорится в результатах опроса.

При этом, по мнению большинства респондентов (69%), Украина способна преодолеть существующие проблемы. Однако половина опрошенных считает, что это произойдет не скоро, а в отдаленной перспективе. Пятая часть опрошенных заявила, что Украина не способна преодолеть существующие трудности.

За 30 лет независимости, по мнению большинства опрошенных, Украине меньше всего удалось достичь прогресса именно в сфере борьбы с коррупцией. Также респонденты оценили как незначительные успехи власти на пути создания справедливого судопроизводства, борьбы с преступностью и установления социальной справедливости.