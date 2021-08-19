Инцидент произошел примерно в 14:00 возле офиса компании Черниговгаз. Мужчина принес бензин и спички и угрожал поджечь себя и офис.
На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следователи и руководство Черниговского районного управления полиции.
«Полицейские отреагировали мгновенно — отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителям учреждения ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, 61-летний украинец пошел на крайние меры, из-за того что на несколько дней остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме.
Ранее власти Украины отменили госрегулирование тарифов на голубое топливо и уравняли стоимость газа для потребителей с мировыми ценами.