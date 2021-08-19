Компания «ДТЭК Энерго» закупила в Польше уголь для возможности прохождения будущего отопительного сезона, уже поступила первая партия – 2700 тонн. Об этом 19 августа компания сообщила в Facebook

«Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией «ДТЭК Энерго» и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 000 тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию «Добротвор» (Львовская область), после чего он сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС», — сообщили в компании.

Украина завозит уголь из Конго - глава ЛНР © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021-го по январь 2022 года включительно и предназначен для нужд «ДТЭК Западэнерго», станции которой находятся рядом с польской границей.

В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.

Ранее экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк призвал Совет национальной безопасности и обороны страны подойти к вопросу энергетической безопасности системно, а не со стороны снижения тарифов, поскольку считает, что Украина войдет в зимний сезон энергетически неподготовленной.