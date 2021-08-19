Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на запланированных встречах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джозефом Байденом будет прагматичным и «подарков» не ждет. Об этом 19 августа он рассказал в интервью НВ

Зеленский вручит Меркель высшую награду Украины для иностранцев © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Владимиром Путиным накануне ее визита в Киев. Украинский президент надеется, что она приедет «с каким-то видением, с каким-то общим результатом».

«Будем снова прагматичными. Но иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный… Чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о ситуации по «Северному потоку-2», то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будет предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 года по украинской трубе», — сказал он.

Что касается встречи с Байденом в конце августа, то Зеленский хотел бы получить «честные ответы хотя бы на некоторые вопросы».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа. Встреча Джо Байдена с Зеленским запланирована на 31 августа, она пройдет в формате тет-а-тет.