Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подсчитало 7 897 земельных сделок с 1 июля, когда был запущен рынок земли. Об этом 19 августа ведомство сообщает на своем сайте

«На сегодня в Украине заключено 7 897 земельных сделок», — говорится в сообщении.

Арахамия признал, что иностранные банки смогут стать владельцами украинской земли © Facebook, david.braun

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.

С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица), не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.

С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.