«На сегодня в Украине заключено 7 897 земельных сделок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на четверг от нотариусов поступило 5 320 заявлений на подключение к системе Государственного земельного кадастра. Из них согласовано 4 674 заявления. В очереди на рассмотрение остаются 29 и по 617 заявлениям получен отказ.
Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года.
С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли. На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица), не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.
С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.