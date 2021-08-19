Почти половина украинцев (47%) отрицательно относятся к ЛГБТ-сообществу, и чуть меньше половины (42%) негативно относятся к людям, которые решили не иметь детей. Соответствующие данные социологического опроса 19 августа обнародовала группа «Рейтинг» на своем сайте

Гей-парад на Успение: одесситы возмущены датой проведения ЛГБТ-шествия © OdessaPride/Фейсбук

В целом люди в возрасте около 30 лет оказались самыми толерантными. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%). Еще около 20% относятся к этим категориям положительно, и до 20% — отрицательно.

Опрос проводился 20 июля — 9 августа среди 20 000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 1%.