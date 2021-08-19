Согласно результату опроса, уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+). В этой возрастной группе населения преобладает негативное отношение к людям, которые не хотят иметь детей (66%), так же как и к ЛГБТ (65%).
В целом люди в возрасте около 30 лет оказались самыми толерантными. Ко всем трем категориям их отношения скорее нейтральное (60-70%). Еще около 20% относятся к этим категориям положительно, и до 20% — отрицательно.
Опрос проводился 20 июля — 9 августа среди 20 000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 1%.