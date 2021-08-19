Украинская певица SHADU (Ксения Шадурская) пожаловалась на строгость эпидемиологического режима во Франции в связи с пандемией, передает УНИАН 19 августа

По словам Shadu, у нее были сомнения, пустят ли ее во Францию с украинским сертификатом о вакцинации. При этом в аэропорту она прошла контроль без проблем, однако позже ощутила строгость местных карантинных правил.

«Куда бы ты ни пошёл: в ресторан, музей, экскурсию — везде требуют негативный тест на ковид или сертификат вакцинации. Получается, тест нужно сдавать каждые 3 дня, стоит он недёшево. Это очень неудобно. Один раз нас не пустили в ресторан, который мы бронировали ещё в Киеве, так как у подруги был просроченный тест всего на 1 час», — рассказала певица.

Украинка вызвала переполох на британском шоу © dancesportglobal.com

Ранее съемки британского телешоу «Танцы со звездами» пришлось приостановить из-за того, что у одной из участниц, танцовщицы украиснко-словенского происхождения Нади Бычковой, обнаружили коронавирус.