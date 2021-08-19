По словам Shadu, у нее были сомнения, пустят ли ее во Францию с украинским сертификатом о вакцинации. При этом в аэропорту она прошла контроль без проблем, однако позже ощутила строгость местных карантинных правил.
«Куда бы ты ни пошёл: в ресторан, музей, экскурсию — везде требуют негативный тест на ковид или сертификат вакцинации. Получается, тест нужно сдавать каждые 3 дня, стоит он недёшево. Это очень неудобно. Один раз нас не пустили в ресторан, который мы бронировали ещё в Киеве, так как у подруги был просроченный тест всего на 1 час», — рассказала певица.
Она добавила, что мечтала о Париже с тех пор, как 10 лет назад прочитала роман Ремарка «Триумфальная арка».
Ранее съемки британского телешоу «Танцы со звездами» пришлось приостановить из-за того, что у одной из участниц, танцовщицы украиснко-словенского происхождения Нади Бычковой, обнаружили коронавирус.