По мнению украинского президента, жители Крыма и раньше не считали себя русскими, поэтому никаких «ментальных изменений» в случае возвращения Украиной контроля над полуостровом не понадобится.
«Мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму», — заявил Зеленский.
Он добавил, что украинскую власть в Крыму ждут даже те, кто где-то «спрятал октябрятский значок», потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.