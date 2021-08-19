Население Крымского полуострова с радостью отнесется к возвращению украинской власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 19 августа в «Украинской правде»

Зеленский объяснил «дочерям крымских офицеров», чем рапаны отличаются от колоколов © пресс-служба президента Украины

«Мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму», — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинскую власть в Крыму ждут даже те, кто где-то «спрятал октябрятский значок», потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.