Более половины украинцев оценили влияние советского периода на развитие Украины как нейтральное. Соответствующие данные социологического опроса 19 августа обнародовала группа «Рейтинг» на своем сайте

Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русскими - опрос © Facebook/Виталий Кличко

«Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт», — отмечают социологи.

По сравнению с советским периодом в современной Украине, по мнению опрошенных, лучше развиты свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%).

При этом оценки уровня жизни разделились поровну. А по оценке уровня медицины и образования, согласно опросу, современная Украина уступает советскому прошлому.

Опрос проводился 20 июля — 9 августа среди 20 000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 1%.