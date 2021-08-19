Отмечается, что 23% респондентов оценили влияние как отрицательное и 18% как положительное. Отрицательные и положительные оценки дают представители старшего поколения.
«Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт», — отмечают социологи.
По сравнению с советским периодом в современной Украине, по мнению опрошенных, лучше развиты свобода слова (77%) и условия для самореализации (64%).
При этом оценки уровня жизни разделились поровну. А по оценке уровня медицины и образования, согласно опросу, современная Украина уступает советскому прошлому.
Опрос проводился 20 июля — 9 августа среди 20 000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 1%.