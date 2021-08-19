Провозглашение независимости Украины сегодня бы поддержали 80% украинцев. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 августа результаты опроса социологической группы Рейтинг

За годы независимости цены на Украине подскочили почти в 2,8 млн раз © Facebook, Національний банк України Любомир Мысив.

Он отметил, что респонденты также оценивали свою идентичность (по 10-балльной шкале). Так, гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), европейцами — 26%, советскими людьми — 21%.

Опрос был проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тысяч респондентов в возрасте от 16 лет и старше.