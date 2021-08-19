Печерский районный суд Киева отменил постановление Офиса генерального прокурора Украины, который распорядился закрыть дело о «сдаче Крыма», посчитав его незаконным. Об этом 19 августа сообщил адвокат бывшего президента страны Виктора Януковича Виталий Сердюк в Facebook

Янукович рассказал, в чём его власть была лучше, чем последующие президенты Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Он сообщил, что данное дело было закрыто 2 ноября 2020 года на основании «формальных отписок». Дело касалось фактов «умышленной сдачи Крыма Арсением Яценюком, Александром Турчиновым, Андреем Парубием, Валентином Наливайченко, Сергеем Пашинским, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, Юрием Луценко и Степаном Полтораком, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году».

Сердюк отметил, что действия в расследовании Офисом генпрокурора носили сугубо формальный характер. Не были исследованы предоставленные защитой Януковича доказательства. Также не проводились допросы.

Очередной Майдан на Украине начался в 2013 году, после того, как экс-премьер Николай Азаров отказался сразу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, отметив необходимость доработки документа. Однако националистические партии и организации, в том числе, запрещенные в России, свезли людей на главную площадь Киева и объявили так называемую Революцию достоинства. Спустя несколько месяцев протестов начались столкновения. Были расстреляны около 100 человек, которых стали называть «небесной сотней».

До сегодняшнего дня расследование дел Майдана так и не завершилось. Чиновники времен Януковича и сам экс-президент были вынуждены покинуть страну из-за политических преследований.