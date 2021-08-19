В магазине «Маркетопт» в украинском Кременчуге Полтавской области приобрели испортившийся сок, в котором что-то плавало. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Черный список»

Украинец купил на рынке рыбу и нашел в ней сокровище © СС0, Pixabay видео.

Пользователи активно начали высказывать предположения, что могло находиться в пачке с соком.

«С кусочками фруктов», «Это грибок. Вследствие брожения такие сопли образовываются в любом пойле…», «Повидло», «Похоже на презерватив», — написали они.

Подобные случаи на Украине не редкость. В интернете есть масса сообществ, в которых пользователи описывают истории своих необычных «находок» в рядовых продуктах питания. Так, на Украине в продуктах уже находили: строительную перчатку, губку для мытья посуды, стекло, дохлую мышь, кусок иголки, насекомых, червей, древесные щепки и прочее.