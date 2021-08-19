Покупатели рассказали, что не смогли налить сок в стакан и поэтому вскрыли коробку. Внутри они обнаружили предмет, напоминающий мокрую салфетку или презерватив. Пострадавшие решили поделиться негативным опытом с другими украинцами и опубликовали видео.
Пользователи активно начали высказывать предположения, что могло находиться в пачке с соком.
«С кусочками фруктов», «Это грибок. Вследствие брожения такие сопли образовываются в любом пойле…», «Повидло», «Похоже на презерватив», — написали они.
Подобные случаи на Украине не редкость. В интернете есть масса сообществ, в которых пользователи описывают истории своих необычных «находок» в рядовых продуктах питания. Так, на Украине в продуктах уже находили: строительную перчатку, губку для мытья посуды, стекло, дохлую мышь, кусок иголки, насекомых, червей, древесные щепки и прочее.