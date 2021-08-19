«Моя дочка Виталина Ющенко присоединилась к инициативе по спасению пчел на всей планете!» — написал Виктор Ющенко.
«Хочу привлечь внимание всех украинцев и мира в целом к катастрофической ситуации с пчелами, которых уничтожают химикатами, из-за экологической ситуации в мире и человеческого фактора. Все это уничтожает каждый год до 30% пчел», — пояснила Виталина.
Она отметила, что снялась вместе с пчелами не чтобы «собезьянничать» аналогичный ролик Анджелины Джоли для National Geographic, а ради привлечения внимания к уменьшению числа пчел на Украине, которая, по ее словам, занимает 4-е место в мире по пчеловодству.
Дочь Ющенко призвала известных людей, чиновников и просто неравнодушных подключаться к акции и сообщила, что ее команда намерена сотрудничать по вопросу пчел с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО, и с актрисой Анджелиной Джоли.
Ющенко неслучайно выбрала именно эту дату для его публикации — 19 августа на Украине отмечается день пасечника.