Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина Ющенко записала видеоролик, в котором по ней ползает рой пчел, ради привлечения внимания к уменьшению числа этих насекомых. Новостью поделился ее отец на своей странице в Facebook 19 августа

«Моя дочка Виталина Ющенко присоединилась к инициативе по спасению пчел на всей планете!» — написал Виктор Ющенко.

«Хочу привлечь внимание всех украинцев и мира в целом к катастрофической ситуации с пчелами, которых уничтожают химикатами, из-за экологической ситуации в мире и человеческого фактора. Все это уничтожает каждый год до 30% пчел», — пояснила Виталина.

Восемь миллионов пчел погибли из-за халатности «Укрпочты» © РИА Новости, Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк Анджелины Джоли для National Geographic, а ради привлечения внимания к уменьшению числа пчел на Украине, которая, по ее словам, занимает 4-е место в мире по пчеловодству.

Дочь Ющенко призвала известных людей, чиновников и просто неравнодушных подключаться к акции и сообщила, что ее команда намерена сотрудничать по вопросу пчел с международными организациями, в первую очередь ЮНЕСКО, и с актрисой Анджелиной Джоли.

Ющенко неслучайно выбрала именно эту дату для его публикации — 19 августа на Украине отмечается день пасечника.