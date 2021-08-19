Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц сократился почти на 1,5%. Соответствующие данные социологического опроса 19 августа обнародовала группа «Рейтинг» на своем сайте

В частности, если бы выборы прошли в конце июля — начале августа текущего года, то в первом туре больше всего голосов набрал бы Владимир Зеленский - 27,7%.

Зеленский вызывает негатив у трети украинцев - опрос © president.gov.ua Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко - 9,7%, Игорь Смешко - 6,6%, Евгений Мураев - 5,6%, Владимир Гройсман - 5,1% и другие — не более 4%.

По сравнению с началом месяца (29,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

Опрос проводился 20 июля — 9 августа среди 20 000 респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не превышает 1%.