В кафе в центре Львова мужчина несколько раз выстрелил из пистолета, позднее его задержали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины во Львовской области 19 августа

Сообщение об инциденте поступило в полицию 18 августа. Директор кафе в центре Львова рассказал, что в 16:30 один из посетителей кафе совершил несколько выстрелов, после чего скрылся. Он описал злоумышленника правоохранителям.

На репетиции парада в Киеве из толпы выбежал мужчина с пистолетом © Киев без цензуры

Позднее полицейским удалось задержать злоумышленника на перекрестке улиц Валовой и Галицкой. При нем был предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Личность злоумышленника установлена — им оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование», — говорится в сообщении.

На задержанного заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.