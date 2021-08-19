Сообщение об инциденте поступило в полицию 18 августа. Директор кафе в центре Львова рассказал, что в 16:30 один из посетителей кафе совершил несколько выстрелов, после чего скрылся. Он описал злоумышленника правоохранителям.
Отмечается, что при стрельбе никто не пострадал. Причины происшествия не уточняются.
Позднее полицейским удалось задержать злоумышленника на перекрестке улиц Валовой и Галицкой. При нем был предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему.
«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №1. Личность злоумышленника установлена — им оказался 39-летний львовянин. Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование», — говорится в сообщении.
На задержанного заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.