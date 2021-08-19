«Ничего необычного, просто в супермаркете в Днепре человек отдыхает под стеллажами. Это ведь так по-европейски. Сразу вспоминаются мигранты в европейских городах. Только на Украине бедствуют не мигранты, а сами украинцы», — сыронизировали в посте.
Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что стране мало чем можно гордиться, потому что она встречает тридцатый год своей независимости самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире.