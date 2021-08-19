В супермаркете украинского Днепра на видео попал человек, отдыхающий под стеллажами. Запись опубликовал 19 августа один из местных Telegram-каналов

Известный супермаркет кормит украинцев кукурузой для скота © РИА Новости, Катерина Совдагари / Перейти в фотобанк сыронизировали в посте.

Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что стране мало чем можно гордиться, потому что она встречает тридцатый год своей независимости самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире.