«В целом — 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной — 45 участников», — рассказал Кулеба.
В частности, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия.
Также приедут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Швейцария и Чехия будут представлены на уровне глав парламентов, а Великобританию и Португалию представят министры обороны. Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония будут представлены на уровне министров иностранных дел
Кулеба отметил, что США будут представлены личным посланником президента Джозефа Байдена и членом правительства — министром транспорта США.
Кроме того, Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел, еще семь государств будут представлены на уровне послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.
Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО — заместитель генерального секретаря, Совет Европы — генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря. Также в «Крымской платформе» примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.