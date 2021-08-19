Участие в саммите «Крымской платформы» на уровне глав государств примут представители 14 стран. Об этом 19 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook

Эксперт объяснил, как Россия может наказать Запад за участие в «Крымской платформе» © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В частности, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия.

Также приедут премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции. Швейцария и Чехия будут представлены на уровне глав парламентов, а Великобританию и Португалию представят министры обороны. Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония будут представлены на уровне министров иностранных дел

Кулеба отметил, что США будут представлены личным посланником президента Джозефа Байдена и членом правительства — министром транспорта США.

Кроме того, Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел, еще семь государств будут представлены на уровне послов: Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО — заместитель генерального секретаря, Совет Европы — генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, и ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря. Также в «Крымской платформе» примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.