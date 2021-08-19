Ранее сообщалось, что Зеленский должен был вылететь в Соединенные Штаты 28 августа.
«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, потому, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и в формате лицом к лицу», — сказал Кулеба.
Также Кулеба рассказал, что Зеленский кроме Вашингтона также побывает и в Калифорнии, чтобы «создать новые возможности для США и Украины и привлечь инвестиции в Украину».
Изначально встреча двух президентов должна была состояться 30 августа.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах». Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет «шепелявить, а не кричать».