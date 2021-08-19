Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо будет находиться в США 30 и 31 августа, но встреча с американским лидером Джозефом Байденом будет перенесена на один день. Об этом 19 августа заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на его странице в Facebook

Ранее сообщалось, что Зеленский должен был вылететь в Соединенные Штаты 28 августа.

«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, потому, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и в формате лицом к лицу», — сказал Кулеба.

С русофобом Кондратюком случилась беда в США © Игорь Кондратюк/Фейсбук

Изначально встреча двух президентов должна была состояться 30 августа.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах». Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет «шепелявить, а не кричать».