Грядущая встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель несет потенциальную опасность. Об этом 18 августа заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Obozrevatel

По его словам, Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

«Если посмотреть на ситуацию из Берлина, с одной стороны, [Владимир] Путин с [Александром] Лукашенко — классические автократы. С другой — западные общества. В центре — Украина, гибридное общество. Мы не являемся западными, но и не являемся авторитарным обществом. С точки зрения экономики мы также гибридные. Эта гибридность по определению нестабильна. Меркель как фанат стабильности это очень хорошо понимает. И понимает, что ситуация может расшатываться или внутри страны, или из России», — объяснил экс-глава МИД.

Он считает, что Зеленскому или его команде нужно обязательно провести консультации с США, Евросоюзом, с Польшей и выстроить четкую матрицу игры.

Зеленский 22 августа ожидает визита канцлера ФРГ в Киев. В ходе переговоров лидеры двух государств должны обсудить важные вопросы украино-немецкого сотрудничества. На Банковой уточнили, что лидеры двух стран в первую очередь обговорят вопросы запуска газопровода «Северный поток-2». Кроме того, планируется обсуждение перезапуска переговоров по Донбассу.

Перед встречей с Зеленским 20 августа Меркель отправится с визитом в Москву для переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.