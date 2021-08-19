Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам описал план по развитию военном-морских сил (ВМС) страны. Основной упор будет делаться на развитие мощностей для строительства новых кораблей, а также на создание новой базы для украинского флота. Его слова 19 августа приводит официальный сайт главы государства

Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины © ukroboronprom.com

Один из ключевых моментов — строительство новых военно-морских баз, первая из которых должна появиться в Бердянске на Азовском море.

«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — заверил президент.

Он добавил, что вопрос развития украинского флота он будет обсуждать в том числе и на встрече с лидером Соединенных Штатов Джо Байденом.

Также Зеленский рассказал, что в рамках новой программы будут увеличиваться мощности для строительства подводных лодок, корветов, катеров и др.

Ранее Минобороны Украины заявило о планах достроить корвет «Владимир Великий», который должен стать флагманом украинских ВМС вместо фрегата «Гетман Сагайдачный», спущенного на воду еще в начале 1990-х гг. На сегодняшний день этому мешает отсутствие финансирования, а также ликвидация Черноморского судостроительного завода в Николаеве, в корпусах которого продолжают хранится фрагменты недостроенного «Владимира Великого».

До 2014 года украинский флот располагал единственной подводной лодкой «Запорожье», доставшейся Украине от раздела Черноморского флота после развала СССР. Во время событий в Крыму в 2014 году подавляющее большинство экипажа дизель-электрической подлодки перешло на сторону РФ, «Запорожье» вошла в состав ВМФ России, однако вскоре от ее эксплуатации отказались из-за неисправности и устаревших боевых возможностей лодки.